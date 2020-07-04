Ургант провёл онлайн-выпускной за 1,6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/f3244bfc-be0e-11ea-a5c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: urfu.ru

Уральский федеральный университет устроил выпускной в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Мероприятие вёл телеведущий Иван Ургант.

Шоумен находился дома и работал по видеосвязи.

Трансляция мероприятия собрала 480 тысяч просмотров, говорится на сайте вуза. В холле университета было всего несколько десятков студентов, которые смотрели выступление Урганта на установленном там экране.

По данным «Коммерсанта», учебное заведение потратило на контракт с шоуменом 1 595 750 рублей. На сайте госзакупок появилась соответствующая информация.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия вроде утренников и выпускных в детсадах, вузах и школах из-за коронавируса до 2021 года. На этот же срок продлён запрет на палаточные лагеря за пределами своих регионов.