Ургант провёл онлайн-выпускной за 1,6 млн рублей

Уральский федеральный университет устроил выпускной в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Мероприятие вёл телеведущий Иван Ургант.
Шоумен находился дома и работал по видеосвязи.
Трансляция мероприятия собрала 480 тысяч просмотров,
По данным «Коммерсанта», учебное заведение
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия вроде утренников и выпускных в детсадах, вузах и школах из-за коронавируса до 2021 года. На этот же срок продлён запрет на палаточные лагеря за пределами своих регионов.
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