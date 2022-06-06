Упрощенный порядок получения российского гражданства предложили узаконить Депутат Госдумы Затулин предложил узаконить упрощенный порядок получения гражданства РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процедуру упрощенного получения российского гражданства для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана необходимо урегулировать на законодательном уровне, заявил депутат Госдумы, спецпредставитель палаты по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин. По его мнению, такие вопросы стоит регулировать законами, а не указами президента, пишет «Парламентская газета».

В новом проекте закона о гражданстве происходит, по сути, ухудшение условий для тех, кого мы считаем соотечественниками. Характерный пример — упрощенное гражданство у нас обещано гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана и Молдовы, но в законе почему-то этого нет. Нам говорят, что эти вопросы будут регулироваться не законами, а указами главы государства, — рассказал Затулин.

Он считает, что информация об отсутствии в законодательстве упрощенного порядка получения гражданства РФ может вызвать негативный резонанс среди жителей государства. Затулин также предложил уточнить на законодательном уровне понятие «соотечественник». По его мнению, государственная программа не решает проблемы по переселению таких людей в Россию. В связи с этим Затулин с сожалением напомнил, что с 2006 года всего 100 тысяч человек решили переехать в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, который ратифицирует соглашение с Южной Осетией о получении двойного гражданства жителями обеих стран. В тексте закона прописано, что граждане РФ и Республики Южная Осетия смогут беспрепятственно получить гражданство соседней страны, при этом не отказываясь от собственного паспорта.