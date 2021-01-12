Умерла создательница российской школы неонатологов Елена Новикова

https://static.news.ru/photo/1ccf64d6-54b5-11eb-a471-fa163e074e61_660.jpg Елена Новикова (справа) — архивное фото Фото: Фред Гринберг/РИА Новости

Заслуженный деятель науки, педиатр Елена Новикова скончалась в Москве. Ей было 97 лет.

Тело женщины было обнаружено 11 января в её квартире на Космодамианской набережной, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что при осмотре в морге следов насильственной смерти не обнаружено.

Таким образом, смерть связана с естественными причинами.

Елена Новикова родилась в 1923 году. Она была заслуженным деятелем науки РФ, профессором, педиатром. Руководила отделением для новорождённых и недоношенных НИИ педиатрии АМН СССР (сейчас это НИИ педиатрии НЦЗД Минздрава России).

Кроме того, медик являлась одним из ведущих отечественных врачей в области неонатологии, которая занимается проблемами здоровья новорождённых. Новикова известна тем, что, по сути, создала отечественную школу неонатологов. С 1973 года она была замминистра здравоохранения СССР.

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