Умерла создательница российской школы неонатологов Елена Новикова

Заслуженный деятель науки, педиатр Елена Новикова скончалась в Москве. Ей было 97 лет.
Тело женщины было обнаружено 11 января в её квартире на Космодамианской набережной,
Таким образом, смерть связана с естественными причинами.
Елена Новикова родилась в 1923 году. Она была заслуженным деятелем науки РФ, профессором, педиатром. Руководила отделением для новорождённых и недоношенных НИИ педиатрии АМН СССР (сейчас это НИИ педиатрии НЦЗД Минздрава России).
Кроме того, медик являлась одним из ведущих отечественных врачей в области неонатологии, которая занимается проблемами здоровья новорождённых. Новикова известна тем, что, по сути, создала отечественную школу неонатологов. С 1973 года она была замминистра здравоохранения СССР.
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