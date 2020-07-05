Общество

Умерла депутат законодательного собрания ЯНАО Людмила Иванова

15:37, 05 июля 2020
Людмила Иванова Людмила Иванова Фото: ynao.er.ru

В Москве в возрасте 64 лет скончалась депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Людмила Иванова.

Печальная новость пришла утром. После продолжительной болезни ушла из жизни Иванова Людмила Николаевна. Трудно это принять, — написал первый зампред заксобрания ЯНАО Виктор Казарин в Instagram.

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Людмила Иванова являлась членом депутатской фракции «Единая Россия». Она также занимала должность заместителя председателя комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям в законодательном собрании ЯНАО.

Кроме того, Людмила Иванова входила в состав комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера, а также комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Заксобрания ЯНАО, и вопросам депутатской деятельности.

Ранее NEWS.ru писал, что в ЯНАО спасли трёх детей, которых унесло течением на самодельном плоту из пенопласта. Два мальчика и девочка были доставлены в больницу для осмотра, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Самому старшему из детей — 12 лет.

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