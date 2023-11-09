Умер замглавы Роскосмоса по экономике Замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников скончался на 41-м году жизни

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Максим Овчинников

Заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался после тяжелой и продолжительной болезни, ему было 40 лет, сообщил в своем Telegram-канале экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, Овчинников был очень талантливым специалистом, которого с неохотой отпустили с прежней работы, поскольку там очень ценили его навыки.

После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор. <...> В 2018 году я пригласил его стать моим первым заместителем в госкорпорации «Роскосмос», — написал Рогозин.

Экс-председатель Роскосмоса отметил, что специалист решительно отстаивал интересы ракетно-космической отрасли, ставшей на путь борьбы с коррупцией. Результатом его работы стали безаварийные пуски в течение многих лет, подчеркнул Рогозин.

В октябре администрация подмосковного Подольска сообщила о смерти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Градоначальник скончался на 48-м году жизни. По данным Telegram-канала Mash, причиной гибели мэра стал сердечный приступ.