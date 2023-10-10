Скончался глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков

Фото: подольск-администрация.рф

Дмитрий Жариков

Администрация подмосковного Подольска сообщает о смерти главы городского округа Дмитрия Жарикова. Градоначальник скончался на 48-м году жизни. О дате и месте прощания с Жариковым будет сообщено позже, добавили в администрации.

Администрация городского округа Подольск с прискорбием сообщает, что в возрасте 47 лет скоропостижно скончался глава муниципалитета Дмитрий Вячеславович Жариков, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Mash, причиной гибели мэра стал сердечный приступ. В связи с этим было отменено еженедельное оперативное совещание, запланированное на утро 10 октября.

Telegram-канал SHOT в свою очередь сообщает, что чиновник утром на протяжении долгого времени не выходил из дома. Приехавший к нему водитель разбил окно в дом и проник внутрь. Там он обнаружил тело мэра.

Ранее на 61-м году жизни скончался экс-уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк. По словам ее коллег, правозащитник долгое время страдала от тяжелой болезни. Прощание с Опанасюк состоялось 7 октября в 11:00 в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя.

До этого сообщалось, что в Самарской области после драки скончался заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Владимир Сямуков. По данным «КП-Самара», чиновник в ночь на 24 сентября отправился домой к своей возлюбленной в Похвистнево, но у нее уже был другой мужчина. Соперники устроили драку, в ход шли предметы мебели. В итоге у Сямукова оказался сломан нос, но он не стал обращаться к медикам. Позже случилось кровоизлияние в верхние дыхательные пути, и мужчина скончался.