Умер оператор «Тихого Дона» и «Ликвидации» На 85-м году жизни умер оператор «Тихого Дона» Суслов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский кинооператор Михаил Суслов умер на 85-м году жизни, сообщает телеканал «Культура». Его наиболее известными работами являются сериалы «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба», «Тихий Дон».

Он родился в 1939 году, в 1962-м окончил операторский факультет ВГИКа. Позднее Суслов три года работал на московском телевидении, снимая эстрадные концерты, а потом перешел на «Мосфильм». С 1976 года работал в США, а с конца 1990-х начал снимать в России и сотрудничать с режиссером Сергеем Урсуляком.

Ранее стало известно о смерти советского и литовского режиссера Римаса Туминаса в Италии. Ему было 72 года. Смерть наступила после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Туминас был худруком Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 года до 6 мая 2022 года. Режиссер вывел его на одну из ведущих позиций среди драматических театров по всей территории РФ.