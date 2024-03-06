Умер бывший худрук Театра имени Евгения Вахтангова Советский режиссер Римас Туминас умер в возрасте 72 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Советский и литовский режиссер Римас Туминас умер в возрасте 72 лет в Италии, сообщил ТАСС директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Смерть наступила после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью, уточнил он.

Буквально 20 минут назад в реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас, — заявил собеседник агентства.

Туминас был худруком Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 года до 6 мая 2022 года. Режиссер вывел его на одну из ведущих позиций среди драматических театров по всей территории РФ.

Художественный руководитель уехал из России в Литву до 2022 года. Он был награжден орденами Дружбы (2010 год) и Почета (2017 год), а также отмечен благодарностью и почетной грамотой президента РФ Владимира Путина.

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