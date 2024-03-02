Умерла самая старая модель в мире NYP: дизайнер и модель Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет

Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press

Айрис Апфель

Во Флориде в возрасте 102 лет скончалась известный коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель, пишет New York Post. В 2019 году, когда ей было 97 лет, женщина стала моделью агентства IMG.

Айрис Апфель — виртуоз текстиля, первопроходец и знаменитость Нью—Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе, скончалась в пятницу у себя дома в Палм-Бич, штат Флорида. Ей было 102 года, — сообщает газета.

Отец Апфель занимался бизнесом по производству зеркал и стекла, а мать владела бутиком одежды — именно она открыла талант будущего дизайнера. Со временем Апфель открыла свою собственную текстильную компанию Old World Weavers, которая в 1950–1992 годы принимала участие в ряде проектов реставрационных работ. При этом заказы поступали и из Белого дома — дизайнер поработала с девятью президентами США. Мировую известность ей принесла выставка в Музее искусств Метрополитен в 2005 году.

Ранее причиной смерти 70-летнего актера Игоря Капатова, который озвучивал Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!», стали осложнения после операции — ему провели шунтирование из-за проблем с сердцем, после чего возникла инфекция. В телепередаче «Спокойной ночи, малыши!» Капатов работал с 2003 по 2016 год.