Умер народный артист РФ и Украины Валерий Ивченко: что он сделал для театра

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Валерий Ивченко

На 85-м году жизни скончался народный артист России и Украины Валерий Ивченко. Что стало причиной смерти актера, какой он внес вклад в развитие отечественного театра, чем знаменит?

Что известно о смерти Ивченко

О кончине артиста 2 марта сообщил Telegram-канал петербургского Большого драматического театра (БДТ) им. Георгия Товстоногова. Как отмечается в соответствующей публикации, Ивченко был большим актером, обладал неповторимым музыкальным, пластическим и драматическим даром.

«Мы запомним Валерия Михайловича не только выдающимся, разноплановым артистом, но и человеком редких душевных качеств, исполненным внутренней силы и благородства. БДТ выражает соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кому был дорог Валерий Ивченко. Светлая ему память!» — подчеркивается в сообщении театра.

О причинах смерти артиста не сообщается. Дата и место похорон будут определены позднее. Известно, что актер умер в Петербурге.

Что Ивченко сделал для театра

В БДТ им. Георгия Товстоногова Ивченко служил с 1983 года. Туда он попал из Киевского драматического театра.

«В 1983 году, увидев Валерия Ивченко на сцене Киевского драматического театра имени Ивана Франко, Георгий Товстоногов пригласил его к себе в БДТ. Нашей сцене Валерий Михайлович посвятил годы творческого расцвета, воплотив здесь десятки театральных образов», — подчеркивается в некрологе.

Ивченко часто играл властных людей, таких как короли или императоры. Также артист воплощал героев с философским взглядом на мир.

«Масштаб его личности позволял играть властных особ — императоров, королей; аристократичный и печальный образ — интеллектуалов, героев с философским взглядом на мир. „Ум не умствующий, а играющий“, — характеризовала Ивченко критика, подчеркивая „зримую точность“ его ролей в спектаклях Георгия Товстоногова, Темура Чхеидзе, Андрея Могучего и других режиссеров», — говорится в сообщении театра.

Фото: Рудольф Кучеров/РИА Новости Олег Басилашвили (справа) в роли Барона и Валерий Ивченко в роли Сатина в спектакле по пьесе М. Горького «На дне»

Какие награды есть у Ивченко

Последней работой Ивченко в БДТ стал моноспектакль «Кроткая» по повести Федора Достоевского. За эту роль он стал лауреатом гран-при XII международного фестиваля моноспектаклей «Монокль» в 2019 году.

Среди наград народного артиста России и Украины Валерия Ивченко Государственная премия СССР, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009), медаль Пушкина (2004) «За большой вклад в развитие отечественного театрального искусства», специальная премия «Золотая маска» (2020) «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Звание народного артиста Украинской ССР Ивченко получил в 1980 году. Спустя 14 лет он стал народным артистом России.

В 2015 году Ивченко был удостоен благодарности президента России «за заслуги в развитии культуры, образования, науки, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную деятельность».

Помимо театра, Ивченко сыграл много ролей в кино. Среди фильмов с его участием «Замри, умри, воскресни», «Балаган», «Супермент», а также сериалы «Крот 2», «Брежнев» и «Женский роман».

Что известно о личной жизни Ивченко

Будущий артист родился 20 ноября 1939 года в городе Купянск Харьковской области. В 1961 году окончил студию при Харьковском драматическом театре им. Шевченко, курс Бориса Ставицкого, в 1978 году — режиссерский факультет Киевского государственного института театрального искусства им. Ивана Карпенко-Карого, курс Владимира Оглоблина.

В 1960–1973 годах — актер Харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. В 1973 году перешел в Николаевский художественный драматический театр им. Чкалова. В 1976 году вернулся в Харьковский драматический театр, но два года спустя покинул его. В 1978–1983 годах служил в Киевском драматическом театре им. Ивана Франко.

Читайте также:

Новый альбом Пугачевой: последние новости, критика, признание Примадонны

Пенсия 17 тыс. рублей, роды в 39, Африка: как живет телеведущая Елена Ханга

Филипп Киркоров: последние новости 2 марта, гонорар, репетиция, Салехард