Украинский военный не захотел идти в атаку и застрелил замполита батальона Рожин: боец ВСУ отказался идти в атаку и застрелил замполита батальона

Фото: Edgar GutiÃrrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинский военный застрелил замполита 72-й бригады ВСУ майора Евгения Буковяку, так как не желал идти в атаку, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале. По его словам, инцидент произошел под Угледаром. Эксперт добавил, что в результате инцидента также был убит командир гранатометного взвода старший лейтенант Александр Бойко.

Под Угледаром 24 марта ликвидирован замполит батальона 72-й бригады ВСУ майор Евгений Буковяка, которого застрелил вэсэушник, — написал Рожин.

Ранее американская газета Politico сообщала, что на третий год СВО Украине не хватает патриотического рвения солдат, которые все меньше хотят воевать. В издании считают это одной из главных уязвимостей страны. Авторы материала подчеркнули, что конфликт «пожирает» солдат ВСУ.

Кроме того, в Сети появились кадры, на которых украинская эвакуационная команда прятала тела погибших сослуживцев, чтобы скрыть потери. На видео с российского разведывательного беспилотника солдаты сбрасывают трупы в прифронтовой лесопосадке. При этом погибшие военные еще были живы, когда их погрузили в машину, солдат эвакуировали из уничтоженного объекта. Дрон отслеживал действия противника после нанесенного удара.