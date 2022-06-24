Удальцова: «Если бы меня не лишили победы, я бы стала депутатом раньше» Член «Левого фронта» — о том, почему мандат Валерия Рашкина достался именно ей

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Анастасия Удальцова

Член «Левого фронта» Анастасия Удальцова по решению КПРФ получила мандат депутата Госдумы Валерия Рашкина. Последний лишился его после уголовного дела об убийстве лося, которого Рашкин застрелил на незаконной охоте. В интервью NEWS.ru Удальцова рассказала, почему не рассматривала возможность отказаться от мандата, а также почему кресло досталось ей, а не другому независимому левому политику Михаилу Лобанову, который также претендовал на него.

— Вы получили мандат после истории с Рашкиным и лосем. Вы разделяете популярную в оппозиционных кругах точку зрения, что это была «подстава», чтобы лишить его мандата?

— Не знаю насчёт «подставы». Точно могу сказать, что наказание несоразмерно преступлению. Мы прекрасно помним, что за подобные правонарушения членам «Единой России» особо ничего и не было. Всё сходило с рук.

— Кто-то может решить, что вы как бы подыграли тем, кто лишил мандата видного депутата, согласившись занять его место.

— Разве, если бы я отказалась, это как-то ему бы помогло? Нет, не помогло бы — о чём тут ещё говорить?

— Какое-то время вы были его помощницей, правильно?

— Да. Сотрудничали в «Левом фронте» и с ним, и с другими московскими депутатами. Он всегда помогал, приезжал, когда надо было.

— Не было ли у вас желания отказаться от мандата, если он освободился подобным образом? Тем более учитывая ваши прежние отношения с Рашкиным.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Рашкин

— Нет, извините. Что значит «отказаться»? Этот мандат перешёл бы к кому-то в любом случае. Почему я должна от него отказываться? Не считаю, что я недостойна мандата. Я действительно выиграла выборы. В Москве у меня был один из лучших результатов — проголосовало очень много людей. Если бы меня, как и некоторых других, не лишили победы электронным голосованием, я бы стала депутатом тогда. Так что не понимаю, почему я должна от мандата отказываться.

— А вы не обсуждали с Рашкиным передачу его мандата?

— Нет, конечно. Всё же это было не моё решение о передаче мандата, а решение президиума ЦК КПРФ. Решение было единогласное. Так что я не вижу, что тут можно было обсуждать. Я его не видела уже какое-то время.

— Баллотировавшийся в Госдуму левый политик Михаил Лобанов публично предлагал КПРФ передать мандат Рашкина ему. Существует мнение, что вам передали мандат, так как вы — чуть менее радикальная фигура, чем он. Более компромиссный политик.

— Не могу согласиться. Михаил Лобанов — хороший парень, но его взгляды не совсем коррелируются с программой партии. Скажем прямо, он особого отношения к КПРФ не имеет. Мы же с ними работаем много лет. Мы одни из самых их близких союзников.

— Но ведь и вы не член КПРФ. Кстати, планируете им стать?

— Я — член «Левого фронта». Но, как я говорила, мы — союзники КПРФ уже много лет. Я была, как мы уже говорили, и помощником Рашкина, и советником Геннадия Зюганова. В «Левом фронте» разделяют многие позиции КПРФ. В частности, если говорить о последних событиях. Насколько я понимаю, Михаил Лобанов имеет совсем иную, нежели партия, точку зрения на специальную военную операцию на Украине. Моя позиция с партийной солидарна. Так что решение КПРФ о передаче мне мандата выглядит очень логичным.

— Если вернуться к выборам. Ряд кандидатов в депутаты Госдумы публично заявляли, что их «срезали» по электронному голосованию из-за того, что их поддержало «Умное голосование». И они бы предпочли, чтобы Навальный их не поддерживал. А вы как считаете?

— Не могу же я сказать людям не голосовать за меня, если они собираются! Мне не нужно было «Умное голосование». Например, во время голосования в Мосгордуму меня поддержали практически все политические силы, которые есть. Я победила «на земле», несмотря на многие фальсификации. А электронное голосование, из-за которого я в итоге не получила мандат, это непрозрачная и, прямо скажем, мутная «схема» — что нарисовали, то и выдало.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Анастасия Удальцова

Что касается самого по себе «Умного голосования», то мне не нравится схема голосования по спискам, которые кто-то составил и раздал. Мне кажется, это неправильно — люди должны изучать программы кандидатов и потом уже голосовать за тех, кто им больше нравится. А ещё неправильно, когда люди выигрывают за счёт своей работы, иногда многолетней, и благодаря помощи партии, а потом посторонние люди, составившие список «Умное голосование», присваивают их победу себе. Говорят, что, мол, это они благодаря нам победили, хотя они просто составили список из сильных кандидатов. Это спекуляция.

— Чем вы планируете заниматься в парламенте и какие законодательные инициативы продвигать?

— Определённые планы уже, конечно, есть. Всё же я не первый год в политике. Есть идеи, касающиеся жилищной, городской, градостроительной сферы, экологии. Когда я баллотировалась, у меня была программа — она всё ещё актуальна. Ну и ещё есть программа «20 шагов» от КПРФ.

— Конкретный пример по будущей работе привести не можете?

— Сейчас преждевременно. Мне надо ещё официально мандат получить. Первый законопроект будет, видимо, уже в осеннюю сессию — там будет виднее.