Член «Левого фронта» Анастасия Удальцова по решению КПРФ получила мандат депутата Госдумы Валерия Рашкина. Последний лишился его после уголовного дела об убийстве лося, которого Рашкин застрелил на незаконной охоте. В интервью NEWS.ru Удальцова рассказала, почему не рассматривала возможность отказаться от мандата, а также почему кресло досталось ей, а не другому независимому левому политику Михаилу Лобанову, который также претендовал на него.
— Вы получили мандат после истории с Рашкиным и лосем. Вы разделяете популярную в оппозиционных кругах точку зрения, что это была «подстава», чтобы лишить его мандата?
— Не знаю насчёт «подставы». Точно могу сказать, что наказание несоразмерно преступлению. Мы прекрасно помним, что за подобные правонарушения членам «Единой России» особо ничего и не было. Всё сходило с рук.
— Кто-то может решить, что вы как бы подыграли тем, кто лишил мандата видного депутата, согласившись занять его место.
— Разве, если бы я отказалась, это как-то ему бы помогло? Нет, не помогло бы — о чём тут ещё говорить?
— Какое-то время вы были его помощницей, правильно?
— Да. Сотрудничали в «Левом фронте» и с ним, и с другими московскими депутатами. Он всегда помогал, приезжал, когда надо было.
— Не было ли у вас желания отказаться от мандата, если он освободился подобным образом? Тем более учитывая ваши прежние отношения с Рашкиным.
— Нет, извините. Что значит «отказаться»? Этот мандат перешёл бы к кому-то в любом случае. Почему я должна от него отказываться? Не считаю, что я недостойна мандата. Я действительно выиграла выборы. В Москве у меня был один из лучших результатов — проголосовало очень много людей. Если бы меня, как и некоторых других, не лишили победы электронным голосованием, я бы стала депутатом тогда. Так что не понимаю, почему я должна от мандата отказываться.
— А вы не обсуждали с Рашкиным передачу его мандата?
— Нет, конечно. Всё же это было не моё решение о передаче мандата, а решение президиума ЦК КПРФ. Решение было единогласное. Так что я не вижу, что тут можно было обсуждать. Я его не видела уже какое-то время.
— Баллотировавшийся в Госдуму левый политик Михаил Лобанов публично предлагал КПРФ передать мандат Рашкина ему. Существует мнение, что вам передали мандат, так как вы — чуть менее радикальная фигура, чем он. Более компромиссный политик.
— Не могу согласиться. Михаил Лобанов — хороший парень, но его взгляды не совсем коррелируются с программой партии. Скажем прямо, он особого отношения к КПРФ не имеет. Мы же с ними работаем много лет. Мы одни из самых их близких союзников.
— Но ведь и вы не член КПРФ. Кстати, планируете им стать?
— Я — член «Левого фронта». Но, как я говорила, мы — союзники КПРФ уже много лет. Я была, как мы уже говорили, и помощником Рашкина, и советником Геннадия Зюганова. В «Левом фронте» разделяют многие позиции КПРФ. В частности, если говорить о последних событиях. Насколько я понимаю, Михаил Лобанов имеет совсем иную, нежели партия, точку зрения на специальную военную операцию на Украине. Моя позиция с партийной солидарна. Так что решение КПРФ о передаче мне мандата выглядит очень логичным.
— Если вернуться к выборам. Ряд кандидатов в депутаты Госдумы публично заявляли, что их «срезали» по электронному голосованию из-за того, что их поддержало «Умное голосование». И они бы предпочли, чтобы Навальный их не поддерживал. А вы как считаете?
— Не могу же я сказать людям не голосовать за меня, если они собираются! Мне не нужно было «Умное голосование». Например, во время голосования в Мосгордуму меня поддержали практически все политические силы, которые есть. Я победила «на земле», несмотря на многие фальсификации. А электронное голосование, из-за которого я в итоге не получила мандат, это непрозрачная и, прямо скажем, мутная «схема» — что нарисовали, то и выдало.
Что касается самого по себе «Умного голосования», то мне не нравится схема голосования по спискам, которые кто-то составил и раздал. Мне кажется, это неправильно — люди должны изучать программы кандидатов и потом уже голосовать за тех, кто им больше нравится. А ещё неправильно, когда люди выигрывают за счёт своей работы, иногда многолетней, и благодаря помощи партии, а потом посторонние люди, составившие список «Умное голосование», присваивают их победу себе. Говорят, что, мол, это они благодаря нам победили, хотя они просто составили список из сильных кандидатов. Это спекуляция.
— Чем вы планируете заниматься в парламенте и какие законодательные инициативы продвигать?
— Определённые планы уже, конечно, есть. Всё же я не первый год в политике. Есть идеи, касающиеся жилищной, городской, градостроительной сферы, экологии. Когда я баллотировалась, у меня была программа — она всё ещё актуальна. Ну и ещё есть программа «20 шагов» от КПРФ.
— Конкретный пример по будущей работе привести не можете?
— Сейчас преждевременно. Мне надо ещё официально мандат получить. Первый законопроект будет, видимо, уже в осеннюю сессию — там будет виднее.