Учёный опроверг опасность этнических анклавов в России

В России нет проблем с этническими анклавами, заявил руководитель группы исследований миграции и этничности РАНХиГС доцент Высшей школы экономики Евгений Варшавер в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По стране существует до шести районов с сосредоточенными в них мигрантами, но они не несут опасности, вопреки словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Во-первых, это довольно экономически активные места, а миф и представление о том, что места резидентной концентрации являют собой проблему, идут, например, от Франции, где такие места — это одновременно криминал и безработица. А у нас это не криминал и не безработица. У нас экономически активное мигрантское население. <...> Насколько я знаю, Дмитрию Анатольевичу читали мои работы, но, к сожалению, его референты, видимо, сделали не самые правильные выводы из того, что прочли, — сказал Варшавер.

Он добавил, что приезжающие из других стран в России селятся, зарабатывают, а затем остаются на местах или уезжают в другие районы, где мигрантов значительно меньше.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что необходимо держать в зоне особого внимания вопросы внутренней миграции. По его словам, нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в России, нельзя допускать их изоляции и маргинализации, возникновения анклавов.