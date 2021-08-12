В воде Байкала нашли следы лакокрасочной продукции

Озеро Байкал оказалось загрязнено на длину 22 км. По предположениям учёных Лимнологического института Сибирского отделения РАН, загрязнение может быть вызвано лакокрасочными продуктами. Об этом сообщило издание «Тайга.инфо».

В воде были обнаружены мелкие кусочки пепла, остатки зоопланктона и частички различной взвеси. По итогам ИК-спектроскопии стало известно, что они не являются нефтепродуктами.

Можно утверждать, что в акватории Малого моря в районе посёлка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды Байкала и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией, — рассказали в институте.

Учёные также выявили превышение бактерий группы кишечной палочки. Это говорит свежем фекальном загрязнении озера.

Ранее в Институте космических исследований РАН заявили на основе анализа спутниковых снимков, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного.