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В воде Байкала нашли следы лакокрасочной продукции

14:39, 12 августа 2021
В воде Байкала нашли следы лакокрасочной продукции Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press
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Озеро Байкал оказалось загрязнено на длину 22 км. По предположениям учёных Лимнологического института Сибирского отделения РАН, загрязнение может быть вызвано лакокрасочными продуктами. Об этом сообщило издание «Тайга.инфо».

В воде были обнаружены мелкие кусочки пепла, остатки зоопланктона и частички различной взвеси. По итогам ИК-спектроскопии стало известно, что они не являются нефтепродуктами.

Можно утверждать, что в акватории Малого моря в районе посёлка Хужир произошло антропогенное загрязнение воды Байкала и его прибрежной части на протяжении около 22 км. Вероятнее всего, загрязнение произошло лакокрасочной продукцией, — рассказали в институте.

Учёные также выявили превышение бактерий группы кишечной палочки. Это говорит свежем фекальном загрязнении озера.

Ранее в Институте космических исследований РАН заявили на основе анализа спутниковых снимков, что разлив нефти под Новороссийском оказался в 400 тысяч раз больше заявленного.

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