Учёные: затяжной COVID-19 влияет на половую систему мужчин и женщин

https://static.news.ru/photo/1bd0bf2c-4f96-11eb-b2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Учёные из Великобритании и США установили, что затяжной коронавирус способен привести к нарушению способности ясно мыслить, боли в половых органах у мужчин, нарушению менструального цикла у женщин, а также к инсультам и судорогам.

Как сообщает британское издание Mirror, о тревожных симптомах массово заявляют больные так называемым затяжным коронавирусом. В частности, они жалуются врачам на то, что не могут вернуться к нормальной жизни и работе в течение шести месяцев после длительного заболевания. Эти пациенты также говорят, что врачи, как правило, не верят им.

У каждого пятого человека с положительным результатом на коронавирус развиваются долгосрочные симптомы, составляющие так называемый затяжной COVID. Хотя большинство людей выздоравливают от COVID-19 в течение двух или трёх недель, есть и такие, кто заявляет о симптомах, длящихся в течение нескольких месяцев, — пишет издание.

Среди последствий затяжного COVID-19 учёные выявили тревожность, депрессию, «туман в голове», воспаление сердечной мышцы, заболевания почек, боль в тестикулах, изменение менструального цикла, а также инсульт, припадки и судороги.

Mirror отмечает, что порядка 60 специальных клиник в Британии перепрофилируются на помощь в том числе больным длительным COVID-19.

Как сообщал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавируса в Великобритании продолжает развиваться драматически. Страна накануне установила очередной рекорд суточного прироста новых заболевших — 60,9 тысячи человек. В королевстве действует жёсткий локдаун, который, в частности, запрещает жителям без особой надобности покидать дома чаще чем один раз в сутки.