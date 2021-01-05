Учёные: затяжной COVID-19 влияет на половую систему мужчин и женщин

Учёные из Великобритании и США установили, что затяжной коронавирус способен привести к нарушению способности ясно мыслить, боли в половых органах у мужчин, нарушению менструального цикла у женщин, а также к инсультам и судорогам.
Как
У каждого пятого человека с положительным результатом на коронавирус развиваются долгосрочные симптомы, составляющие так называемый затяжной COVID. Хотя большинство людей выздоравливают от COVID-19 в течение двух или трёх недель, есть и такие, кто заявляет о симптомах, длящихся в течение нескольких месяцев, — пишет издание.
Среди последствий затяжного COVID-19 учёные выявили тревожность, депрессию, «туман в голове», воспаление сердечной мышцы, заболевания почек, боль в тестикулах, изменение менструального цикла, а также инсульт, припадки и судороги.
Mirror отмечает, что порядка 60 специальных клиник в Британии перепрофилируются на помощь в том числе больным длительным COVID-19.
Как сообщал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавируса в Великобритании продолжает развиваться драматически. Страна накануне установила очередной рекорд суточного прироста новых заболевших — 60,9 тысячи человек. В королевстве действует жёсткий локдаун, который, в частности, запрещает жителям без особой надобности покидать дома чаще чем один раз в сутки.