Учёные зафиксировали рекордную глубину оттаивания вечной мерзлоты

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Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) в 2020 году зафиксировали рекордную глубину протаивания вечной мерзлоты на Южном Ямале.

За девятилетний срок наблюдений на Южном Ямале мы фиксируем <...> устойчивую тенденцию к увеличению глубины сезонно-протаивающего слоя почвы, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы университета.

Причинами оттаивания вечной мерзлоты стало большое количество снега минувшей зимой, ранняя весна, а также жаркое лето, отмечают учёные.

Глубина протаивания в конце тёплого сезона оказалась максимальной за последние годы, а скорее всего — и за все время наблюдений за этим показателем, — сказал директор ботанического сада УрФУ Виктор Валдайских.

Он добавил, что глубина, до которой оттаивает вечная мерзлота, зависит от нескольких факторов: от типа почвы, растительности и способности пропускать влагу.

Данные о протаивании вечной мерзлоты собираются для составления климатическим моделей и составления прогнозов по скорости и последствиям глобального потепления.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа учёных спрогнозировала мировой потоп в ближайшие 130 лет.