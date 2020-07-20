Учёные предупредили о возможности ещё одной аварии в Норильске

https://static.news.ru/photo/49f5a1fc-ca70-11ea-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: norilsk-city.ru

Грунт под топливными баками на ТЭЦ-3 в Норильске существенно просел. Это может привести к ещё одной аварии, считают учёные.

Специалисты филиала Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН из Кемерово провели расчёты в двух зонах ТЭЦ-3. В одной из них находились аварийный бак и три ёмкости, в другой зоне — пять аналогичных баков. Во второй зоне проходят такие же процессы, которые были зафиксированы в первой зоне, где произошла авария.

При расчёте учёные использовали радарные снимки. На них было указано с какой скоростью и на какое расстояние смещается грунт в районе баков. Удалось определить смещение с точностью 2–4 мм.

Используемое в расчётах программное обеспечение сможет анализировать природно-техногенные процессы в режиме реального времени, а также использовать накапливаемые архивы снимков. В настоящее время специалисты модифицируют программу.

С помощью развиваемого программного комплекса уже выполнены работы по оценке зон активных сейсмических явлений, обусловленных техногенным воздействием в Кузбассе, оценка смещений поверхности в районах добычи угля Нерюнгринского угольного разреза, геодинамический мониторинг Ковдорского ГОК (Апатиты) и другие работы, — рассказал журналистам ТАСС первый замдиректора Института вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН Андрей Юрченко.

Утечка дизельного топлива на предприятии «Норникеля» произошла 29 мая. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. Руководство предприятия признало ответственность за случившееся. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал российскому президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

NEWS.ru писал, что в администрации мэра Норильска опровергли отставку градоначальника Рината Ахметчина.