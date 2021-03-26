Учёные объяснили причину равнодушия кошек к хозяевам

https://static.news.ru/photo/343cfa2e-8ee5-11eb-89e4-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Учёные подтвердили то, чего втайне опасались многие владельцы кошек. Домашние питомцы прекрасно понимают, что люди с ними разговаривают и различают их голоса и интонации, но при этом они вполне осознанно не утруждают себя тем, чтобы отреагировать.

Более того, исследователи выяснили, что кошки считают хозяевами себя, пишет The Mirror. В ходе экспериментов двадцати животным дали послушать запись голоса хозяина и трёх незнакомцев, чтобы понять, как те отреагируют. Наибольшую активность животные проявляли, услышав привычный им тембр.

Нарочитое равнодушие и отсутствие реакции на хозяина, по мнению учёных, восходит к древним временам, когда кошки были одомашнены наравне с собаками. Разница в том, что вторых дрессировали, а первых — нет. Кошек изначально приручали не для того, чтобы они подчинялись командам людей. Именно поэтому, полагают специалисты, кошки не впитали в ходе эволюции привычку к такому взаимодействию и чувствуют себя главными в доме.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, медики предупредили, что кошки представляют опасность для хозяина, особенно если их пускать на кровать. Так, например, они могут лечь на лицо человека и перекрыть ему дыхательные пути.