Названа опасность домашних кошек

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Домашние кошки могут быть опасны, особенно если их пускать на кровать, рассказали эксперты. Так, например, они могут лечь на лицо человека и перекрыть ему дыхательные пути.

Человек даже не сможет издать крик о помощи и просто задохнется, сообщила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова «Аргументам и фактам».

Также врачи советуют не оставлять маленьких детей наедине с котами, потому что ребёнок по незнанию сделает животному больно и тот может его поцарапать или укусить.

Агрессию коты могут использовать и по другим поводам: при испуге, болезни, попытке защитить потомство или в игре. Чтобы этого не допустить, нужно сделать пребывание кота в доме комфортным, а также обеспечить ему достаточный уровень физической активности.

Кошки могут убить человека не только своими физическими действиями, но и инфекциями, предупредили ветеринары.

Кошки могут переносить такие смертельно опасные для человека заболевания, как лептоспироз и бешенство, поэтому животных необходимо ежегодно прививать и не допускать бродяжничества и их контактов с уличными сородичами, — добавила зооинженер Анастасия Калинина.

Она предупредила и о возможных случаях стригущего лишая у котят.

Ранее NEWS.ru писал, что миллионы мышей и крыс наводнили австралийские города и сельскую местность. Супермаркеты ловят до 500 грызунов за ночь. Пользователи соцсетей, да и сами австралийцы отмечают, что нашествие крыс выглядит как сцена из Библии — «Десять казней египетских», только в данном случае города беспокоят не жабы, а грызуны.