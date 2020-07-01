В России выросло количество посещений культурных организаций. Специалисты отмечают, что это связано с трендом на самообразование среди населения. О том, почему для россиян важны театры, музеи, библиотеки и в каких регионах их посещают чаще всего — в материале NEWS.ru.

За 2019 год российские учреждения культуры посетили 797,2 млн человек. По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 3%. При этом больше всего посетителей наблюдалось в организациях культуры Москвы — 59,1 млн человек. На втором месте расположилась Республика Башкортостан — 50 млн человек. Тройку лидеров закрыл Санкт-Петербург — 46,6 млн человек. В пятёрку рейтинга также вошёл Татарстан и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Всему виной популярность идеи самообразования в обществе, считает член Ассоциации театральных критиков Глеб Ситковский. При этом специалист отметил, что уровень благосостояния населения за последние несколько лет не вырос настолько, чтобы говорить о влиянии на число посещений театров и музеев.

Между тем, данный показатель будет только расти, заявила NEWS.ru социальный психолог Наиля Бирарова. Несмотря на то, что россияне были лишены возможности посещать культурные учреждения из-за карантина, после его отмены в театрах и музеях могут наблюдаться аншлаги.

Из-за карантина люди соскучились по массовым мероприятиям. Человеку необходима социализация — даже если речь идёт об интроверте. Также он нуждается в смене домашней и рабочей обстановки — выходе «в свет». Кроме того, нужно понимать, что посещение культурных учреждений даёт возможность наполниться творческой энергией, повысить своё духовное состояние, расширить кругозор и наполнить себя теми эмоциями, которые в обычной жизни нам недоступны. Также стоит отметить, что русский дух всегда стремился к развитию. Культуризация — это то, что присуще нашему народу и нашей стране Наиля Бирарова социальный психолог социальный психолог

Что касается популярности культурных учреждений Башкортостана, то она в первую очередь обусловлена качеством предоставляемых услуг. Русский драматический театр, который находится в Уфе, к примеру, является одним из лучших в своём направлении. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил заместитель исполнительного директора Русского географического общества, руководитель рабочей группы «Образование и культура» регионального штаба ОНФ в Башкортостане Сергей Корлыханов.

Популярностью также пользуется Стерлитамакский государственный башкирский драматический театр. Он предлагает зрителям очень «мощный» репертуар и постоянно собирает аншлаги, несмотря на то, что находится в сравнительно небольшом городе, пояснил специалист.

В Башкортостане очень насыщенная культурная жизнь. Население, помимо прочего, активно посещает театры оперы и балета. Кроме того, в Башкортостане находятся очень сильные институты и училища искусств Сергей Корлыханов заместитель исполнительного директора Русского географического общества заместитель исполнительного директора Русского географического общества

Между тем, посещение культурных учреждений в Башкирии может вырасти, считает Корлыханов. Связано это с тем, что ряд музеев, в которых представлены уникальные коллекции золота сарматов (древних кочевников) открыли экспозицию для всех жителей и гостей региона. Раньше она была доступна только для исследователей.