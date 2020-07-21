Учителей в Чечне заставляют примкнуть к флешмобу в поддержку Кадырова

https://static.news.ru/photo/68f08e44-cb67-11ea-bab0-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Школьных учителей в Чечне принуждают публиковать в соцсетях слова поддержки в адрес главы региона Рамзана Кадырова, имя которого Госдеп США внёс в «чёрный список».

Как сообщает «Кавказский узел», распоряжения оставить комментарии в защиту Кадырова поступают от директоров школ в Урус-Мартановском районе.

Мы все получили ссылку на пост главы, на который мы должны были написать комментарий в поддержку Рамзана Кадырова. От нас требуется написать как можно больше комментариев под этим постом, и чем быстрее, тем лучше, — рассказала учительница математики одной из школ по имени Луиза.

Её слова подтвердила Яха, завуч школы в Шалинском районе. Директор учебного заведения, где она работает, потребовала к 9 утра прислать сведения по количеству оставивших комментарии.

По её словам, коллеги неохотно откликнулись на призыв, на что директор школы заявила, что не видит активности.

Но всё равно придётся написать. Потому что всё фиксируется, и потом по отношению к тому, кто проигнорировал призыв, будут применять карательные меры. Если человек в возрасте, хоть он и классный педагог — отправят на пенсию. Или посадят на полставки, — пояснила педагог.

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Внесение в чёрный список означает запрет на въезд в Штаты. Этот запрет распространяется также на супругу Кадырова Медни Кадырову и его дочерей Айшат и Хадижат, писал NEWS.ru.

Сам Кадыров, комментируя решение Госдепа, назвал эти меры «мерзкими» и заявил, что это попытка внести разлад в его семью. Он оставил для госсекретаря США Майка Помпео загадочное сообщение в соцсетях. Глава Чечни выложил своё фото с оружием в руках и подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».