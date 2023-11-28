Ученый усомнился в сохранности скифского золота на Украине Ученый Силаев: на Украине не могут дать гарантий сохранности скифского золота

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Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев выразил опасения по поводу передачи скифского золота Украине. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что в Киеве не могут дать гарантий сохранности этих ценностей. По его словам, произошедшее также «подрывает всю международную выставочную деятельность».

То, что сейчас происходит, — это нарушение международных норм в сфере охраны культурного наследия и в музейной деятельности. Это подрывает всю международную выставочную деятельность. <...> Ситуация на Украине <...> такова, что никто сохранность этих ценностей там гарантировать не может, — отметил ученый.

По словам Силаева, скифское золото, согласно международным нормам, должно быть возвращено в те музеи, из которых его отправили на выставку в Европу. Эксперт отметил, что ценности должны были вновь оказаться в Крыму. Он уточнил, что те, кто передал сокровища Киеву, не могли этого не понимать.

Скифское золото ранее привезли на Украину. В грузовике, который заехал на территорию Киево-Печерской лавры, находилось 2694 кг культурных ценностей.

Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне.