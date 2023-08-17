Ученый РАН рассказал о дальнейшем плане полета «Луны-25» Ученый РАН Эйсмонт: «Луна-25» произведет «падение» на спутник Земли

Фото: Роскосмос

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» перешла на круговую орбиту и примерно трое суток будет двигаться по ней, рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. Еще через двое суток аппарат должен начать вертикальное «падение» на поверхность спутника Земли.

Мы прошли планируемую точку включения двигателя на торможение с пролетной орбиты на орбиту спутника. Аппарат перешел на круговую орбиту спутника Луны с высотой 100 километров и сейчас движется по ней. Это движение будет продолжаться примерно трое суток. Далее скорость будет еще несколько снижена, и аппарат перейдет на эллиптическую орбиту. Самая высокая точка — апоцентр — останется на высоте 100 километров, а самая низкая — перицентр — примерно 18 километров над поверхностью Луны, — рассказал Эйсмонт.

По его словам, по эллиптической орбите «Луна-25» будет двигаться примерно в течение двух суток. Затем в районе точки посадки вблизи перицентра после торможения двигателем аппарат перейдет к вертикальному «падению». Вслед за этим вновь включится двигатель, который будет работать практически до поверхности Луны, снижая скорость вертикального снижения до нулевой величины.

На этом завершается процедура посадки станции в запланированной точке, а дальше начнется проверка систем станции. Самая рискованная или критическая фаза — это посадка, учитывая трудности других аппаратов. При ее выполнении разбились три аппарата — индийский, японский и израильский, — добавил Эйсмонт.

Ранее стало известно, что «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности при помощи телевизионных камер комплекса СТС-Л. На фотографии изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.

Ракета «Союз 2.1б» с первой за 47 лет отечественной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли.