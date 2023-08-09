Ученый объяснил, почему запуск станции «Луна-25» переносили несколько лет В РАН связали переносы запуска «Луны-25» с состоянием космической отрасли

Фото: Роскосмос

«Луна-25»

Запуск российской станции «Луна-25», которую планируют отправить в космос 11 августа, неоднократно переносился из-за того, что отечественная космическая отрасль была «на голодном пайке», рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. По его словам, в настоящее время в лучшую сторону изменилась ситуация и с кадрами, и с освоением цифровой техники.

На подготовку к запуску «Луны-25» ушло больше 10 лет. На это повлияло пересечение многих причин. Был период, когда космонавтика оказалась на голодном пайке. И это не могло не проявиться в реальных проектах. Отсюда переносы, задержки и многое другое. Но это трудности не только космонавтики — это трудности экономики, — заявил Натан Эйсмонт.

«Луна-25» стартует 11 августа. С космодрома Восточный ее должна доставить на орбиту ракета «Союз-2.1б». По данный Натана Эйсмонта, на поверхности спутника Земли станция окажется 21 августа. Работа над посадочным аппаратом, который ранее назывался «Луна-Глоб» (в 2013 году переименован в «Луну-25»), началась в 2005 году. Изначально его запуск в космос планировали еще в 2010 году, затем сроки неоднократно переносились.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что корпорация намерена запустить автоматическую посадочную станцию «Луна-25» на естественный спутник Земли после 46-летнего перерыва. Предыдущий успешный проект — «Луна-24» — был реализован в СССР в 1976 году.