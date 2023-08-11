Ракета «Союз» со станцией «Луна-25» стартовала с Восточного

Фото: NASA/Global Look Press

Российская ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости. По его данным, разгонный блок «Фрегат» со станцией должен отделиться от третьей ступени ракеты через девять минут после старта.

Агентство отмечает, что «Фрегат» должен отправить аппарат на траекторию перелета к Луне. В пути до естественного спутника Земли станция будет находиться почти пять суток.

Затем три дня станции предстоит летать вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 км. Мягкая посадка российского аппарата ожидается в районе Южного полюса Луны. Предполагается, что она состоится 21 августа.

Расчетное время работы «Луны-25» составляет один земной год. За это время станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать грунт, провести длительные научные исследования.

Подобную отечественную станцию, «Луну-24», отправляли к спутнику Земли в 1976 году.

Ранее сообщалось, что запуск российской станции «Луна-25» неоднократно переносился из-за того, что отечественная космическая отрасль была «на голодном пайке», рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт. Он подчеркнул, что в настоящее время в лучшую сторону изменилась ситуация и с кадрами, и с освоением цифровой техники.