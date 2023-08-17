Станция «Луна-25» сделала первый снимок поверхности спутника Земли

Фото: Роскосмос

Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности при помощи телевизионных камера комплекса СТС-Л, сообщает Роскосмос в своем Telegram-канале. На фотографии изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.

Автоматическая станция, совершающая полёт по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л, — говорится в сообщении госкорпорации.

Роскосмос отмечает, что невидимый с Земли кратер вызывает большой интерес у ученых, высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна. В компании добавили, что проведенная станцией съемка дополнит сведения о кратере. При этом первый снимок обратной стороны был сделан еще в октябре 1959 года советской станцией «Луна-3».

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна достигнуть цели 21 августа. Эксперт также заявлял, что целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли.