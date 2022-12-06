Ученые создали способ лечения опухолей мозга громкой музыкой Ученые СГУ им. Чернышевского раскрыли влияние музыки на улучшение терапии против опухолей мозга

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Громкая музыка способна улучшить лечение опухолей мозга из-за того, что она способна открыть гематоэнцефалический барьер, выяснили ученые СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Он, в свою очередь, отделяет кровеносную систему от нервной, но также мешает лекарствам проникать внутрь мозга. Благодаря громкой музыке защитный барьер открывается в сосудах головного мозга, что ускоряет лимфодренаж тканей и улучшает доставку лекарства к опухоли и его распределение, сообщает «Газета.Ru». Завкафердрой физиологии человека и животных биофака СГУ Оксана Семячкина-Глушковская рассказала, что данный метод позволяет проникнуть в уязвимые места злокачественных образований.

Преимущество использования в терапии громкой музыки в том, что она открывает барьер везде, и лекарство может свободно проникнуть в уязвимые места опухоли. Звуковая волна раздражает белки барьера, и они «прячутся» внутрь сосудов мозга. В этот момент лекарство попадает в мозг. Из-за связи органов слуха и сосудов мозга барьер открывается благодаря сосудистым реакциям на громкий звук, — объяснила Семячкина-Глушковская.

Ученые СГУ в ходе исследований установили, что рок-музыка громкостью 100 децибел, которую подопытные крысы слушали в течение двух часов, улучшала проницаемость гематоэнцефалического барьера на 30-40 минут. При этом громкий звук не разрушал ткани мозга и не приводил к нарушению его функций, также не повреждались органы слуха. Защитный барьер также со временем восстанавливался, однако его временное угнетение позволяло лучшим образом распределить лекарство и повысить выживаемость крыс с наиболее агрессивными вариантами опухоли мозга.

Ученые ДВФУ ранее разработали инновационный подход к диагностике опухолей головного мозга на атомно-силовом микроскопе (АСМ). Технология позволяет оперативно классифицировать тип опухоли и ее агрессивность. С его помощью время исследования образований сокращается до 40 минут, тогда как классический метод биопсии требует две недели и обязательное хирургическое вмешательство, рассказал сотрудник ДВФУ Владислав Фарниев.