Ученые разрушили миф о микробах в кишечнике человека Nature Microbiology: ученые выявили полезные свойства кишечной палочки

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Результаты исследования ученых из Великобритании опровергли ряд общепринятых представлений о микроорганизмах, населяющих человеческий кишечник, пишет Nature Microbiology. В частности, стало известно, что кишечная палочка Escherichia coli необходима для нормального функционирования организма.

Согласно обзору, до сих пор считалось, что кишечная палочка смертельно опасна для человека. Новые исследования показали, что она способна бороться с болезнетворными бактериями.

Более того, ученые опровергли теорию о том, что все бактерии являются опасными для человека. По словам экспертов, у человека есть полезная и патогенная микрофлора. При этом судить о вредоносности бактерий можно только в зависимости от условий и местонахождения.

Еще один важный вывод касается передачи микрофлоры кишечника от матери к ребенку. Ученые не подтвердили системность в этом процессе. Согласно их выводам, лишь немногие виды бактерий действительно могут передаваться по наследству и сохраняться в организме ребенка.

Ранее онколог Дмитрий Шабаев рассказал, как распознать рак кишечника по первичным симптомам. Таковыми эксперт назвал резкое похудение и нарушение работы кишечника, которое приводит к болям в области живота. Шабаев напомнил, что неправильное питание и вредные привычки способствуют появлению рака, поэтому вовремя сдавать анализы и проходить диспансеризацию просто необходимо.