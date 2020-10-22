Учёные нашли у жителей России зимнюю пищевую зависимость

https://static.news.ru/photo/7bc20f28-1448-11eb-bcfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Исследователи доказали, что зимой жители России сильнее всего подвержены пищевой зависимости. Особенно часто это расстройство настигает людей, которые поздно ложатся спать, и подростков 17-18 лет.

Научной работой занимались сотрудники Вятского госуниверситета, Уральского федерального университета, Тюменского государственного медицинского университета и Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. Проект посвятили решению проблем пищевого поведения, говорится на сайте журнала European Eating Disorders Review.

Эксперты провели опрос среди более, чем 2000 человек. Специалисты использовали Йельскую шкалу — стандартный тест, часто применяемый в международных исследованиях. Метод позволил сравнить полученную информацию с данными, выявленными учёными других государств, заявил старший научный сотрудник Института физиологии Коми Михаил Борисенков. Авторы проекта дали несколько советов, которые гражданам можно взять на вооружение.

Во-первых, с юных лет рацион человека должен включать не только вкусные, но и полезные для организма продукты. Во-вторых, необходимо придерживаться режима сна и бодрствования, особенно не рекомендуется слишком поздно ложиться спать. В-третьих, утром лучше принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум в течение получаса В-четвёртых, не надо пускать на самотёк ухудшение самочувствия, особенно в зимний период, — говорится в статье.

Накануне диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, какие витамины стоит россиянам включить в свой рацион на зиму. Врач считает, что зимой не все жирные продукты идут во вред. В качестве примера она назвала рыбу, в которой много витаминов D и А.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Сергей Малоземов связал увеличение числа заражённых COVID-19 с недостатком витамина D у россиян. Эксперт заверил, что осенью солнечная активность снижается и поэтому жители нашей страны недополучают этот витамин. Впоследствии данный фактор пагубно сказывается на состоянии иммунитета.