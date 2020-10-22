Учёные нашли у жителей России зимнюю пищевую зависимость

Исследователи доказали, что зимой жители России сильнее всего подвержены пищевой зависимости. Особенно часто это расстройство настигает людей, которые поздно ложатся спать, и подростков 17-18 лет.
Научной работой занимались сотрудники Вятского госуниверситета, Уральского федерального университета, Тюменского государственного медицинского университета и Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. Проект посвятили решению проблем пищевого поведения,
Эксперты провели опрос среди более, чем 2000 человек. Специалисты использовали Йельскую шкалу — стандартный тест, часто применяемый в международных исследованиях. Метод позволил сравнить полученную информацию с данными, выявленными учёными других государств, заявил старший научный сотрудник Института физиологии Коми Михаил Борисенков. Авторы проекта дали несколько советов, которые гражданам можно взять на вооружение.
Во-первых, с юных лет рацион человека должен включать не только вкусные, но и полезные для организма продукты. Во-вторых, необходимо придерживаться режима сна и бодрствования, особенно не рекомендуется слишком поздно ложиться спать. В-третьих, утром лучше принимать солнечные ванны, а зимой заменять их ярким светом, как минимум в течение получаса В-четвёртых, не надо пускать на самотёк ухудшение самочувствия, особенно в зимний период, — говорится в статье.
Накануне диетолог, гастроэнтеролог Светлана Незванова рассказала, какие витамины стоит россиянам включить в свой рацион на зиму. Врач считает, что зимой не все жирные продукты идут во вред. В качестве примера она назвала рыбу, в которой много витаминов D и А.
Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Сергей Малоземов связал увеличение числа заражённых COVID-19 с недостатком витамина D у россиян. Эксперт заверил, что осенью солнечная активность снижается и поэтому жители нашей страны недополучают этот витамин. Впоследствии данный фактор пагубно сказывается на состоянии иммунитета.