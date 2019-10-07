Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике. Информацию об этом озвучил её супруг Сергей Жариков.

К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. Сегодня в шесть утра она скончалась в клинике в Москве. Ещё раз спасибо всем, кто не остался равнодушен, — написал Жариков на своей странице в соцсети « ВКонтакте ».