https://static.news.ru/photo/5d402e7c-e069-11e9-bcf6-fa163e074e61_660.jpg Евгения Жарикова Фото: Евгения Жарикова/vkontakte

Жители Мурманской области собирают деньги на лечение Евгении Жариковой — участницы команды КВН «Сборная Снежногорска». Врачи диагностировали у девушки рак желудка четвёртой степени.

По словам медиков, опухоль неоперабельная. Жарикова проходит курс лучевой терапии. Стоимость всех процедур станет известна после лечения.

Специально для сбора средств был создан счёт. На него уже поступают деньги, сообщает « Комсомольская Правда ».

Ранее News.ru писал, что за первое полугодие 2019 года в России умерло от злокачественных новообразований 204,5 человека на 100 тысяч населения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года умерших от рака было 199,6 на 100 тысяч человек.