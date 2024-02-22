«Убрали его»: отец перебежчика Кузьминова предположил, кто убил его сына Отец летчика Кузьминова предположил, что его сына «убрали» по приказу Киева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отец убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет на Украину, считает, что сына могли «убрать». В беседе с RT он предположил, что за этим может стоять украинская сторона. Мужчина отметил, что предателей не уважает ни одна сторона конфликта: ни враги, ни свои.

Если человек предал ту страну, в которой родился, свою мать, можно сказать <...>. Поэтому они же (власти Украины. — NEWS.ru), наверное, сами убрали его, — сказал он.

Кроме того, мужчина считает, что мать Кузьминова «кто-то завербовал» за границей, где она жила лет 15 назад. По его мнению, это могло сыграть какую-то роль в поступке сына.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что не видит причин для сожалений по поводу убийства в Испании Максима Кузьминова, который угнал военный вертолет на Украину. Он назвал его смерть собачьей.

Как пишет The Times, полиция Испании не исключает, что к убийству бывшего российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет ВС РФ на Украину, причастна «русская мафия» или российские разведслужбы. По данным издания, правоохранительные органы изучают эту версию.

В августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет Ми-8 для его передачи Вооруженным силам Украины, а также, вероятно, расправился с двумя членами экипажа — бортовым техником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым.