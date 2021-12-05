Сбежавший из психбольницы убийца задержан в Ростовской области

Полицейские задержали 5 декабря в городе Аксай Ростовской области Александра Кутузова, сбежавшего из психиатрической больницы подмосковного Чехова. Он находился в учреждении на принудительном лечении по решению суда за совершение особо тяжкого преступления, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД России по Ростовской области. 33-летний Кутузов был объявлен в розыск 4 ноября в Москве и Московской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан полицейскими на территории Аксайского района Ростовской области и доставлен в территориальный отдел полиции, — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

4 ноября стало известно, что Кутузов сбежал из психбольницы, где отбывал наказание за убийство. Злоумышленник воспользовался заминкой среди охраны, запрыгнул на сторожевую будку, а после перелез через забор. В 2016 году осуждённый уже предпринимал попытку бегства, после чего был переведён в психиатрическую больницу интенсивного наблюдения.

Ранее старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что в Московской области был задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Красногорске. Им оказался знакомый жертвы преступления. 8 ноября в деревне Гольёво в Красногорске на летней кухне частного дома было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением груди.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибший — криминальный авторитет Гайк Арутюнян. Мужчина владел несколькими бизнесами, при этом все они были оформлены не на его имя.