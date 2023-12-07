Близняшке стрелявшей брянской школьницы удалось спастись от сестры Mash: сестра-близнец брянской школьницы находилась в классе в момент стрельбы

Фото: Андрей Мазунин/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщает, что у ученицы восьмого класса, которая открыла огонь в брянской гимназии № 5, есть сестра-близнец. По данным канала, в момент происшествия девочка находилась в кабинете биологии, ей удалось спастись.

Как пишет канал, 14-летнюю близняшку стрелявшей Алины зовут Даша. Отца и мать девочек доставили на допрос, в их квартире проходят обыски. По информации канала, именно из ружья 53-летнего мужчины девушка начала стрельбу в гимназии.

Telegram-канал SHOT отмечает, что сейчас правоохранители опрашивают девочку, которая могла знать о планах сестры. По информации канала, школьницы вместе вышли из дома утром и пошли в гимназию, Алина опоздала на второй урок, а когда зашла в кабинет, достала из тубуса дробовик отца и начала стрелять.

По данным канала, Даша к тому времени уже сидела в классе. Одноклассники рассказали SHOT, что девочка была «очень странной и необщительной», как и ее сестра, при этом между собой они общались хорошо.

В результате трагедии в учебном заведении погибли двое детей, в том числе стрелявшая восьмиклассница. Глава области Александр Богомаз рассказал, что еще пятеро детей получили ранения. У двоих из них раны легкой степени тяжести, у троих раны средней степени тяжести.

Ранее появилось видео из школы, снятое во время стрельбы. Также опубликована фотография окровавленного дробовика «Бекас-3», которым была вооружена нападавшая.