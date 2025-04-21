Американский салат «Кобб»! Самый популярный в США, красивый и мегавкусный Это что-то невероятное! Классика калифорнийской кухни — сытный и красочный! Создан в 1937 году в голливудском ресторане Brown Derby для владельца Robert H. Cobb. С тех пор он завоевал популярность у всех американцев.
Ингредиенты (на 2 порции)
- Куриная грудка (гриль) — 200 г
- Бекон — 80 г
- Авокадо — 1 шт.
- Помидоры черри — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Салат романо — 100 г
- Сыр голубой (блу чиз) или фета — 50 г
- Красный лук — ¼ шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Лимонный сок — 1 ст. л.
- Дижонская горчица — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
1. Курицу нарежьте ломтиками, бекон обжарьте до хруста. Яйца сварите вкрутую, охладите, нарежьте четвертинками. Авокадо и помидоры — кубиками, лук — тонкими полукольцами
2. Листья романо выложите на дно тарелки. Аккуратно распределите ингредиенты ровными рядами: курица → бекон → авокадо → помидоры → яйца → сыр → лук.
3. Взбейте масло, лимонный сок и горчицу, полейте перед подачей
Советы: подавайте с тостами из чиабатты, для оригинальной подачи используйте прямоугольные тарелки, замените блу чиз на фету для менее резкого вкуса.
Ранее мы делились рецептом для похудения. Готовим салат, который вкуснее цезаря! Едим — и килограммы улетают.