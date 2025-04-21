Американский салат «Кобб»! Самый популярный в США, красивый и мегавкусный

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Американский салат «Кобб»! Самый популярный в США, красивый и мегавкусный Это что-то невероятное! Классика калифорнийской кухни — сытный и красочный! Создан в 1937 году в голливудском ресторане Brown Derby для владельца Robert H. Cobb. С тех пор он завоевал популярность у всех американцев.

Ингредиенты (на 2 порции)

Куриная грудка (гриль) — 200 г

Бекон — 80 г

Авокадо — 1 шт.

Помидоры черри — 100 г

Яйца — 2 шт.

Салат романо — 100 г

Сыр голубой (блу чиз) или фета — 50 г

Красный лук — ¼ шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Курицу нарежьте ломтиками, бекон обжарьте до хруста. Яйца сварите вкрутую, охладите, нарежьте четвертинками. Авокадо и помидоры — кубиками, лук — тонкими полукольцами

2. Листья романо выложите на дно тарелки. Аккуратно распределите ингредиенты ровными рядами: курица → бекон → авокадо → помидоры → яйца → сыр → лук.

3. Взбейте масло, лимонный сок и горчицу, полейте перед подачей

Советы: подавайте с тостами из чиабатты, для оригинальной подачи используйте прямоугольные тарелки, замените блу чиз на фету для менее резкого вкуса.

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