Американский салат «Кобб»! Самый популярный в США, красивый и мегавкусный Это что-то невероятное! Классика калифорнийской кухни — сытный и красочный! Создан в 1937 году в голливудском ресторане Brown Derby для владельца Robert H. Cobb. С тех пор он завоевал популярность у всех американцев.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Куриная грудка (гриль) — 200 г
  • Бекон — 80 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Помидоры черри — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Салат романо — 100 г
  • Сыр голубой (блу чиз) или фета — 50 г
  • Красный лук — ¼ шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Дижонская горчица — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Курицу нарежьте ломтиками, бекон обжарьте до хруста. Яйца сварите вкрутую, охладите, нарежьте четвертинками. Авокадо и помидоры — кубиками, лук — тонкими полукольцами

2. Листья романо выложите на дно тарелки. Аккуратно распределите ингредиенты ровными рядами: курица → бекон → авокадо → помидоры → яйца → сыр → лук.

3. Взбейте масло, лимонный сок и горчицу, полейте перед подачей

Советы: подавайте с тостами из чиабатты, для оригинальной подачи используйте прямоугольные тарелки, замените блу чиз на фету для менее резкого вкуса.

Ранее мы делились рецептом для похудения. Готовим салат, который вкуснее цезаря! Едим — и килограммы улетают.

 

 