У испанцев пропали выработанные антитела к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/8b8ea9b0-bfc6-11ea-ae8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Антитела к коронавирусу были обнаружены лишь у 5,2% населения Испании, что говорит о том, что они стали исчезать.

Испанский Минздрав обнародовал исследование, которое показало, что у 7% обследованных, у которых антитела были обнаружены ранее, они исчезли на второй фазе эксперимента, а у 14% — на третьей. В Институте здоровья имени Карла III это объяснили тем, что иммунитет у этих людей мог быть временным.

Медики опасаются, что это исследование может говорить о том, что надежды на приобретение коллективного иммунитета могут оказаться напрасными, сообщает телеканал CNN.

На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 297 625 случаев заболевания COVID-2019, скончались 28 385 человек.

Как писал NEWS.ru, китайские учёные пришли к выводу, что выработанные организмом антитела против коронавируса могут исчезнуть спустя два месяца. А значит, возможность повторного заражения не исключена. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine. Авторы работы сравнили иммунные реакции более 70 человек, перенёсших COVID-19. Выяснилось, что 40% из тех, у кого болезнь протекала бессимптомно, и 13% из тех, у кого были клинические проявления, лишились антител.