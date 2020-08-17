У 20% жителей семи регионов РФ выработался иммунитет к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/059d90e4-e115-11ea-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более чем у 20% жителей семи регионов России (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) на данный момент выработан иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 августа журналистам сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.

Отмечается, что эксперты проводят работу по оценке формирования популяционного иммунитета у населения РФ. На сегодняшний день Роспотребнадзор на территории 23 регионов страны провёл более 23 тысяч тестов. Кроме того, в трёх регионах провели девять тысяч исследований — работа в настоящее время там завершается.

Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2800–3200 человек, — цитирует РИА Новости сообщение от пресс-службы Роспотребнадзора.

Исходя из последней информации, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 927 745 человек. Жертвами инфекции стали 15 740 граждан страны.

Как ранее передавал NEWS.ru, в настоящее время коэффициент распространения коронавирусной инфекции нового типа на территории России уже третий день подряд держится на уровне 0,99. Об этом 17 августа сообщили сотрудники федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.