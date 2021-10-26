Тюменская область стала первым регионом, введшим локдаун в нерабочие дни

Власти Тюменской области ввели локдаун с 30 октября по 7 ноября: по данным медиков, каждый четвёртый житель области заражается COVID-19 на работе и приносит инфекцию домой. Также регистрируются случаи тяжёлого течения болезни у детей, сообщил в соцсети «ВКонтакте» губернатор региона Александр Моор.

Начиная с 30 октября приостанавливают работу все предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые в регионе. Исключение делается для производств непрерывного цикла, энергетических компаний, организаций коммунального хозяйства, тепло- и водоснабжения, служб связи, аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Общепит может продолжить работу только в формате доставки еды или подачи заказов навынос. Для лиц старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, вводится обязательная самоизоляция, если они не имеют прививки от коронавируса.

При этом на ближайшем заседании Тюменской облдумы 28 октября будут рассмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут применены до конца 2021 года.

Я поручил подготовить предложения о снижении ставок по региональным налогам. В частности, на 30% по налогу по УСН и для тех, кто использует патентную систему налогообложения, — отметил губернатор.

Моор призвал с пониманием отнестись к решению властей, провести нерабочие дни с семьей, не посещать возрастных родственников и места массового скопления людей, в том числе общественный транспорт и религиозные объекты.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал Тюменскую область в числе регионов, где фиксируется самая напряжённая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, такая обстановка сложилась также в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской и Ивановской областях, Башкирии и Татарстане.