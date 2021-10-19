В Минздраве назвали регионы с самой напряжённой ситуацией с COVID-19

В семи регионах России фиксируется самая напряжённая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Там требуется индивидуальный подход с введением ограничений. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета правительстве по борьбе с COVID-19.

По его словам, сложная обстановка в Удмуртии, Пермском крае, Оренбургской области, Башкирии, Тюменской и Ивановской областях, а также в Татарстане.

Меры, принятые рядом губернаторов на этой неделе и в конце предыдущей, позволили несколько замедлить распространение инфекционного процесса, но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы, — сказал Мурашко.

Министр отметил, что количество обращений за медицинской помощью в связи с коронавирусом приблизилось к максимальному показателю 2020 года. Тогда в пик заражений к медикам обратились 1,3 млн человек.

Цифра этого года приближается к прошлогоднему осеннему периоду и составляет 1,217 млн пациентов, которые сегодня находятся под наблюдением медицинского персонала, — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что аппарат искусственной вентиляции лёгких сейчас необходим 6,7 тысячи пациентов с COVID-19, их количество растёт, при этом ускоряются и темпы роста заражений. По словам Мурашко, основную массу тех, кто нуждается в госпитализации, составляют непривитые граждане.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября в связи с ситуацией с коронавирусом. Кабмин поддержал инициативу и направил предложение президенту Владимиру Путину.

При этом, по мнению Голиковой, в регионах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией нерабочие дни нужно ввести уже с 23 октября. Кроме того, она порекомендовала региональным властям после 7 ноября допускать на объекты граждан только по QR-кодам и отправить на самоизоляцию непривитых людей старше 60 лет.

За последние сутки число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло до 1015 против 998 днём ранее. Это стало новым рекордом с начала пандемии. В частности, в Москве за 24 часа зарегистрировали 73 смерти, в Санкт-Петербурге — 68, в Краснодарском крае — 40. Число подтверждённых заражений в России за день увеличилось на 33 740.