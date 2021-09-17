Twitter заблокировал доступ к официальному аккаунту Мосгоризбиркома

Социальная сеть Twitter заблокировала доступ к официальному аккаунту Мосгоризбиркома. На странице аккаунта появилась надпись «Действие этой учётной записи временно ограничено».

Тем не менее, как рассказали в Мосгоризбиркоме, заблокированным оказался старый аккаунт, а новый профиль работает и по-прежнему доступен для граждан. Кроме того, старый аккаунт также можно открыть, если перейти по ссылке для продолжения просмотра, передаёт РИА Новости.

Ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил, что Небольшие DDoS-атаки идут в настоящий момент на электронное голосование в Москве. Некоторые пользователи платформы ожидают выдачу бюллетеней из-за большого потока людей.

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также ещё в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Выборы в Госдуму будут идти три дня с 17 по 19 сентября.