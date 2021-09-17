В Москве заявили о DDOS-атаках на электронное голосование

Небольшие DDoS-атаки идут в настоящий момент на электронное голосование в Москве. Некоторые пользователи платформы ожидают выдачу бюллетеней из-за большого потока людей. Об этом сообщил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов. Его слова приводит РИА Новости.

У нас одновременно идут DDoS-атаки, может быть, не очень огромные, но, тем не менее, фронтальные, — сказал Венедиктов.

Что касается ожидания, он пояснил: сейчас на электронном голосовании примерно 47 тысяч запросов в минуту. В связи с высоким спросом некоторые избиратели вынуждены ожидать выдачу бюллетеней.

Ранее сообщалось, что среднее ожидание в такой очереди занимает порядка 10–15 минут. При этом начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заверил: система работает штатно.

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также ещё в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Выборы в Госдуму будут идти три дня с 17 по 19 сентября.