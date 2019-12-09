https://static.news.ru/photo/1076822a-1a80-11ea-b81b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич сообщил, что его аккаунт в Twitter был заблокирован из-за нарушений правил социальной сети.

Ну вот, и до меня добрались! Что нарушил, не понимаю, — рассказал Малькевич в своём Telegram-канале.

По его словам, команда Twitter «работает на опережение», так как он анонсировал на конец декабря доклад о цензуре этой компании. Он добавил, что из-за блокировки лишился нескольких тысяч подписчиков.

Ранее NEWS.ru писал, что Twitter признал, что поспешил с решением удалить неактивные учётные записи. Как отметили разработчики, они не учли исчезновения аккаунтов умерших пользователей, для близких и друзей которых они остаются важными.