Twitter перестал выдавать аккаунт RT в поиске

https://static.news.ru/photo/dc3fe1ac-e218-11ea-a8ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Аккаунт RT не выдается в поиске Twitter. Найти его могут только подписчики.

Как сообщили в издании, если пользователь не был ранее подписан, то через поиск ему не удастся найти страницу. Даже если набрать строчку из твита полностью, результата также не будет.

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Ранее Twitter отметил аккаунт RT маркировкой, обозначающей «прямую или косвенную связь медиааккаунта с государством». Twitter также сообщал, что посты аккаунтов с лейблом не будут продвигаться соцсетью. Американские государственные СМИ, такие как «Радио Свобода», такой отметки не получили.

С 6 августа Twitter начал помечать аккаунты, так или иначе связанные с государством. Метка в виде трибуны с микрофоном присваивается не только политикам, но и новостным медиа, которые содержатся за госсчёт. Такие значки уже получили профили Государственной думы, Совета Федерации, посольств РФ в Великобритании, Франции и США. Также маркировка «Правительственная учётная запись, Россия» появилась в официальном аккаунте МИД РФ в соцсети и на странице постпредства РФ при ООН. Кроме того, маркировке подвергся и аккаунт главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян.

Делается это для того, чтобы пользователи понимали, что создаваемый этими аккаунтами контент контролируется властями. Их публикации больше не будут продвигаться на главной странице соцсети и появляться в рекомендованных.

Ранее в Twitter заявляли, что новые ярлычки на первых порах получат пять стран, которые входят в Совет Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, писал NEWS.ru. Facebook ввёл подобную маркировку с 4 июня.