Туры в Турцию с вылетом в конце августа подешевели на четверть

https://static.news.ru/photo/cbdddee0-e123-11ea-921c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает о существенном снижении цен на недельные туры в Турцию с вылетами из Москвы. В конце августа они подешевели на четверть по сравнению с аналогичным отдыхом в середине месяца. Это связано с сокращением числа отдыхающих с детьми в преддверии нового учебного года.

Так, на прошлой неделе самую дешёвую путёвку на 15–21 августа с системой «всё включено» можно было купить за 40 тысяч рублей на двоих. Теперь тур с вылетом из Москвы 22–28 августа и проживанием в трёхзвёздочной гостинице в Кемере можно приобрести за 31 тысячу рублей.

По-прежнему никак не влияет на ценовую ситуацию Танзания. Продажи туров туда в отсутствие прямого перелета турагентства не фиксируют, а минимальные цены имеющихся предложений ещё более выросли, приближаясь к поистине «мальдивскому» уровню в 267 тысяч рублей за тур, — отмечают в АТОР.

Прерванные из-за пандемии COVID-19 рейсы в Турцию и Великобританию Россия возобновила 1 августа. Российские самолёты с этой даты летают в турецкие Анкару и Анталью, а в Бодрум и Даламан — с 10 августа. По возвращении из путешествия россияне должны заполнить специальные анкеты прямо в самолёте, а также пройти температурный контроль и сдать тесты на коронавирус в течение трёх дней после прилёта, писал NEWS.ru.