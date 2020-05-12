Туроператоры рассказали, когда может открыться курортный сезон в РФ

https://static.news.ru/photo/28742bf6-9466-11ea-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что курортный сезон в некоторых российских регионах для жителей Москвы и Санкт-Петербурга может открыться в начале августа 2020 года.

По её данным, прогноз основан на мнениях экспертов отрасли. Согласно им, курортный сезон на Черноморском побережье для москвичей и петербуржцев начнётся скорее всего с Краснодарского края, так как в нём отели откроются раньше, чем в Крыму.

Эксперты не исключают, что сначала отелям разрешат работать лишь с местными туристами, тогда как туристам из Москвы и Санкт-Петербурга придется ждать своего отдыха как минимум до начала августа, — передаёт RNS сообщение АТОР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Греции назвали условия, при соблюдении которых в стране будет открыт туристический сезон, план запуска которого представило правительство.