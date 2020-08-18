Туроператоры рассказали, где дёшево отдохнуть в конце августа

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Провести отпуск и не потратить на это много денег мечтает каждый турист. Такую возможность сейчас предлагают курорты Крыма и Краснодарского края, путёвка на двоих, на которые с вылетом с 22 по 28 августа сейчас обойдётся от 23 до 26 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом эксперты утверждают, что сейчас есть все возможности «поймать» морской тур на конец последнего летнего месяца дешевле на 15-25% по сравнению с его серединой.

По мнению специалистов отрасли, цены сейчас снижаются из-за того, что родители увозят детей готовиться к началу школьного года, а также ценовой политикой абхазских и турецких ательеров. При этом дешевеют сейчас в основном предложения в эконом-сегменте, передаёт РИА Новости.

Так, отдохнуть вдвоём в Абхазии с заездом 22-28 августа можно за 23 тысячи рублей. Турция также начала снижать цены. И если неделю назад турецкие курорты можно было посетить с заездом 15-21 августа на семь ночей и системой «всё включено» за 40 тысяч рублей, то сейчас уложиться можно в 31 тысячу рублей.

Подешевел и Алтай. Недельный пакет на двоих туристам обойдётся сейчас в 32 тысячи рублей. До этого дешевле, чем за 42 тысячи рублей тур найти было нельзя.

Как писал NEWS.ru, ранее о мерах безопасности из-за коронавируса, которые установлены в Крыму, рассказал заместитель министра здравоохранения республики Георгий Кравец.