Российские чиновники задумались о развитии в стране так называемого экологического туризма. Это понятие включает в себя посещение относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий. Сейчас они остаются недоступными для абсолютного большинства наших соотечественников. Главная причина — недостаточное количество гостиниц и плохая транспортная доступность. Решить эти проблемы без вмешательства государства невозможно.

Недавно стартовал конкурс по развитию экотуризма в России. Его организовало Агентство стратегических инициатив при поддержке ряда министерств. Задача конкурса — помочь представителям малого и среднего бизнеса в строительстве баз в отдаленных уголках России. По итогам отберут 10 лучших проектов, которые будут частично профинансированы.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий и национальных парков в России составляет около 14% территории страны. Это больше, чем у любого другого государства. Такие данные озвучил в ходе пресс-конференции, посвященной экотуризму, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. При этом посещали заповедные места хоть раз в жизни только 14% российских граждан, подчеркнул он.

Пандемия коронавируса сделала более актуальным развитие внутреннего туризма вообще и экологического в частности. В России есть потрясающе красивые места. Для того, чтобы туда поехали люди, нужна инфраструктура. Например, маленький аэропорт с грунтовой полосой, маленькие домики, приспособленные к местной природе. Делать все это должен в основном малый и средний бизнес. Сергей Иванов спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Россия отстала от мировой индустрии экологического туризма, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Если в США отдыхают до 50 млн экологических туристов в год, то в России — всего 10 млн. А заработки Америки на этом направлении превышают российские в тысячу раз. Отсутствие качественной доступной инфраструктуры, законодательные барьеры и нехватка информации мешают развивать экологический туризм в России, сообщила Догузова.

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Жемчужина Сибири остается неосвоенной

Горы в Республике Алтай по красоте можно сравнить со швейцарскими Альпами. Каменистые скалы, цветущие долины, заливные луга, тысячи уникальных растений, горные реки. Чтобы увидеть нетронутую природу, нужно преодолеть путь в 300-400 километров от регионального центра. Большинство же туристических объектов расположено вблизи города.

Турбаз в глубине Алтая крайне мало, а благоустроенных гостиниц нет вообще. Например, по данным портала Booking, вблизи села Кош-Агач, расположенного недалеко от границы с Монголией, туристам предлагают 7 вариантов проживания. Это две гостиницы и пять баз. Недалеко от другого крупного пункта Усть-Кокса расположено 8 баз и отелей. Для такой огромной территории это капля в море.

Камень преткновения для предпринимателя, который желает построить базу в диком месте — отсутствие дорог, сообщила в беседе с NEWS.ru директор одной из туристических баз на Алтае Оксана Петрова (фамилия изменена по её просьбе). Теоретически, при наличии средств, бизнесмен может начать строительство подъездного пути. Но возникают две проблемы: окупиться такой проект очень нескоро, а согласовать дорогу с властями будет крайне затруднительно. Её нужно внести на карты, в реестры, поставить на баланс. Как показывает практика, большинство предпринимателей на такое не идёт, и делают бизнес в тех местах, где дороги уже проложены. Также серьезная проблема — отсутствие вышек сотовой связи в заповедных местах. Их установка — это также сложное и дорогое мероприятие.

Оксана Петрова приводит другой пример. В Солонешенском районе Алтайского края есть множество интересных, нетронутых мест и совсем нет путей подъезда. Например, дорога Алтайское-Черга всегда была федеральным объектом, но недавно её перевели на баланс местных властей. Буквально за год-два её состояние сильно ухудшилось, потому что ремонта не проводилось. Из-за этого перестали ходить рейсовые автобусы, местные жители без автомобилей оказались отрезанными от цивилизации.

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Анастасия Кузминская с супругом 4 года назад открыли базу в Залесовском районе Алтайского края. Уютные домики для отдыха шахтёров с Кемеровской области, расположенной неподалёку. Бизнесмены столкнулись с множеством проблем. Во-первых, чтобы провести на базу электричество, нужно протянуть кабель из соседней деревни. Для этого нужно оставить заявку в РЭС и встать на очередь. Ждать её можно месяцами, а то и годами. Сейчас домики освещаются за счёт передвижных генераторов.

Нам обещали в этом году, но в связи с пандемией опять отложили до следующего. Электрики говорят, что нет столбов. Когда будут — непонятно, — рассказывает в беседе с NEWS.ru.

Ещё одна проблема — недоступность чистой воды. Сейчас на базе её добывают из неглубокой скважины. Качество оставляет желать лучшего. Чтобы появилась чистая, питьевая вода, необходимо пробурить более глубокую скважину. Это дорого.

Плохие дороги — это то, что останавливает многих туристов, которые хотят посетить базу супругов Кузьминских. От федеральной трассы до соседней деревни- гравийная дорога. Дальше — только грунтовая. Чтобы сделать ее более комфортной для автомобилистов, владельцы базы нанимали грейдер. Тоже пришлось раскошелиться.

Ещё одна проблема — кадровая. Кузьминские не могут найти администратора, который бы проживал на базе и следил за порядком.

В сельской местности люди либо вообще не хотят работать, либо уже уезжают на вахты на север. Молодежь хочет работать, но ждать от неё ответственность бесполезно, — рассуждает Анастасия.

Экологический туризм в России — новое направление, которое пока развито плохо. В основном такой вид отдыха интересует людей в возрасте, для молодёжи такой досуг остаётся непривлекателен.

Обязанность государства

Строить дороги, ставить вышки сотовой связи и в целом создавать условия для успешного развития бизнеса — это задача государства, а не бизнеса, сообщил в беседе с NEWS.ru вице-президент ассоциации российских туроператоров Илья Уманский.

Для этого выбираются территории, создаётся единый проект развития, формируются под это бюджеты, привлекаются инвесторы.

Author: Уманский Илья [ глава комитета по внутреннему туризму АТОР ] Во всем мире есть такая практика. Власти создают инфраструктуру, а бизнес приходит туда создавать рабочие места.

Формат экотуризма в России «обязан развиться», считает Уманский. Ведь у нашей страны маленькая плотность населения и огромные неосвоенные территории. Она подходит для этого «как никакая другая».