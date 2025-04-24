Трупная вонь, истощенные щенки и котята: что грозит живодеру из Нижнего

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Советском районе Нижнего Новгорода на пятом этаже обычной девятиэтажки местный житель устроил настоящую живодерню прямо в своей квартире. Части тел домашних животных он хранил в морозилке, по стенам жилища ползали полчища тараканов, а в воздухе стоял сильный трупный запах. Зачем он это делал и понесет ли наказание — в материале NEWS.ru.

Что мужчина творил с животными в квартире

В прошлом июле в Нижнем Новгороде прохожие заметили странного мужчину в шинели и фуражке, пишет kp.ru. В руках он держал переноску с перепуганными щенками. Позднее журналисты издания выяснили, что в частном доме в селе Лукино он устроил настоящую живодерню: внутри находились десятки истощенных собак и кошек. После этого полиция начала проверку.

Какое-то время о мужчине не было слышно, но недавно он «засветился» снова. Оказалось, что у него есть еще квартира в Нижнем Новгороде, где правоохранители вместе с волонтерами обнаружили десятки еле живых котят, щенков и множество трупов. Издание утверждает, что мужчина, которого в народе окрестили «шинель», приносит с улицы животных, следит за тем, как они умирают, и делает посмертные фотографии.

«Странный тип уже несколько лет ходит и собирает несчастных кошек и собак, маленьких котят и щенков. Животные неизвестно куда деваются. Из его квартиры слышны вопли, крики. Волонтерами засняты жуткие кадры, как он тащит насильно собаку из лифта в свою квартиру. Помогите нам!» — пишут жители Нижнего Новгорода в соцсетях.

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Неравнодушные жители спасли кошку с новорожденными котятами, кота без глаза и многих других питомцев. Теперь зоозащитники планируют обращаться в полицию и следственный комитет.

Что обнаружили волонтеры в квартире живодера

Одна из участниц рейда в квартиру живодера Елена заявила NEWS.ru, что не смогла зайти в помещение из-за оглушительной вони. По ее словам, внутри царила жуткая антисанитария.

«Кажется, там можно было находиться только в спецодежде и респираторе. Визжащих и истощенных котят и щенков пачками вытаскивали оттуда. По стенам и полу в его квартире ползают полчища тараканов, а в воздухе стоит трупный запах. Мертвые животные повсюду», — описала обстановку Елена.

Она рассказала, что трупы животных, завернутые в пакеты, мужчина хранил в холодильнике. Кроме того, по ее словам, стены подъезда были в крови, но соседи живодера никак не реагировали на странности, так как они сами ведут антисоциальный образ жизни.

«Были и живые животные. Изможденные, набрасывались на еду и воду», — вспоминает Елена.

Другая зоозащитница Ольга рассказала NEWS.ru, что даже на следующий день после рейда в квартире оставались кошки и собаки. Выловить удалось не всех.

«Подключился мэр нашего города. Мы разослали заявления в правоохранительные органы. Уже с полицией и его матерью открыли дверь и еще раз вошли внутрь, где увидели еще живых животных и трупы — разложившиеся и свежие. Его мать заявила, что ничего не знает. 22 апреля в его квартире работала следственная группа», — поделилась Ольга.

Что известно о мучившем животных мужчине

Знакомый живодера рассказал NEWS.ru, что того зовут Андрей и что он «очень странный человек». По словам собеседника, в прошлый раз, когда в доме Андрея в Лукино нашли мертвых и изможденных животных, ему каким-то образом удалось избежать ответственности.

«Может, дело в непростых родственниках?» — предположил знакомый живодера.

По данным местных СМИ, родители Андрея являются сотрудниками Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Сообщается, что раньше живодер тоже там работал, а после создал правозащитную организацию. Сейчас Андрей не значится в списке сотрудников вуза, а его родители продолжают занимать там высокие посты: отец руководит кафедрой конституционного и муниципального права, а мать — заведующая кафедрой уголовного права.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какое наказание грозит живодеру

В настоящее время, по информации нижегородской зоозащитницы Лары Саплиной, «шинель» забрали в полицию, а оттуда увезли в психиатрическую клинику. Адвокат Андрей Багатурия в разговоре с NEWS.ru предположил, что живодер может избежать наказания.

«По его внешнему облику у меня есть все основания полагать, что он психически нездоровый. Поэтому, скорее всего, будет лечение, а не уголовная ответственность», — считает адвокат.

Он рассказал, что в российском законодательстве есть статья 245 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Наказание по ней — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, сообщил Багатурия. Он подчеркнул, что если те же деяния совершены с применением садистских методов либо демонстрировались в интернете, то обвиняемому может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

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