Похитил и изнасиловал: живодер жестоко надругался над собакой в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье живодер похитил и изнасиловал собаку. Что об этом известно, какие травмы нанесли животному, удалось ли поймать злоумышленника?

Что известно об инциденте, как надругались над собакой в Подмосковье

Хозяйка животного рассказала в соцсетях, что ее собака породы джек-рассел-терьер выбежала из квартиры и потерялась 19 апреля около 11:00 мск в Томилино, Люберцы. Вечером того же дня животное нашли в истерзанном состоянии.

«Собака находилась в ужасном состоянии, была в крови, с поджатым хвостом. Мы сразу поехали в клинику. В клинике при первичном осмотре нам сказали, что над собакой надругались физически. И это был человек. Собаке аккуратно вырезали сфинктер и надругались», — рассказала хозяйка.

По словам женщины, врачи были в шоке от увиденного и пришли к выводу, что работал профессионал, судя по характеру надреза. Она добавила, что собаке провели операцию, есть вероятность, что животное останется инвалидом и будет ходить в памперсах до конца жизни.

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Хозяйка джек-рассела обратилась к людям, которые могут располагать какими-либо сведениями о происшествии, с просьбой связаться с ней.

«Большая просьба распространить этот пост, чтобы уберечь других животных от такого кошмара. Берегите своих хвостиков. <...> Мы не должны спустить это все на тормозах», — заключила хозяйка.

Согласно содержанию выписки из ветеринарной клиники, которую распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва», собака поступила с рвано-резаной раной в области ануса, ссадинами на правой тазовой конечности, на правой надбровной дуге.

«При осмотре: резаная рана (практически ровный круг) вокруг анального отверстия, повреждения прямой кишки, глубокие разрывы тканей вокруг кишечника. Характер повреждений, предположительно, указывает на умышленное причинение вреда и насильственных действий к животному со стороны неустановленных лиц», — говорится в выписке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какую реакцию вызвал инцидент

Пользователи Сети, комментируя инцидент, недоумевают, что некоторые люди способны на такую жестокость.

«Какой ужас, просто кошмар!», «Как можно так поступать?!», «Жестокость людей просто не имеет предела», «Как такое в голову пришло, еще и человеку», — пишут юзеры.

Некоторые выражают неприкрытое презрение в отношении неизвестного живодера, другие желают ему пережить подобный опыт.

«Надеюсь, эти деятели будут жить и умирать в адских мучениях», «Жаль, что она не откусила причиндал», «Даже читать ужасно и противно», «Как поймают, сразу пусть <...>, чтобы до конца жизни в памперсах ходили», — отметили комментаторы.

Какие еще живодерские случаи были недавно

В конце марта блогер-художник Иван Namer выкинул кота с третьего этажа из-за того, что его любимая команда — ПСЖ — не стала чемпионом Франции, а питомец в очередной раз сломал лоток. Инцидент произошел в Москве.

В публикациях отмечалось, что свои действия мужчина снял на видео. Однако после этого он забрал питомца с улицы и снял другое видео, где гладил кота и просил не поднимать вокруг этой ситуации шумиху. Позднее москвич объяснил, что поступил так с животным, потому что был сильно расстроен.

В Сети поднялась волна возмущения. После у блогера забрали кота и отвезли к ветеринарам.

Также в марте в Санкт-Петербурге местные жители добились задержания соседа-живодера, который избил своего пса после утренней прогулки. Происшествие случилось в многоэтажном доме на улице Бабушкина. Агрессор попал на видео, которое распространилось в чате жильцов.

Увидев кадры, соседи обратились в полицию. Кроме того, неравнодушные граждане трижды устроили обход квартир, а одна из активисток собрала подписи для коллективного заявления силовикам. Сейчас живодер находится в полиции. Что стало с его собакой, неизвестно.

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