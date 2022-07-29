Трихолог раскрыла причину облысения мужчин и женщин Трихолог предупредила российских мужчин и женщин об одинаковых рисках облысеть

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Облысению (алопеции) подвержены и мужчины, и женщины, самой частой причиной выпадения волос является уровень гормонов-андрогенов или генетическая предрасположенность на фоне повышения уровня тех же андрогенов, рассказала NEWS.ru врач-тренер по аппаратным технологиям компании LNC, трихолог Анна Теребинская

Косметолог подчеркнула: если в семье по линии матери или отца есть родственники с подобной проблемой, то с большой долей вероятности ей подвержены и потомки. Но, по ее словам, своевременная диагностика и лечение способны остановить процесс или значительно отсрочить.

Другой причиной облысения может стать нарушения регуляции эндокринной системы — повреждения гипофиза и гипоталамуса, чрезмерная выработка гормонов — дисфункция коры надпочечников — или гормонпродуцирующие образования — кисты яичников. Также провоцирующими факторами могут быть изменения в иммунной системе, кожные заболевания, химические, в том числе химиотерапия, и радиологические поражения, отравления тяжелыми металлами, — рассказала косметолог.

Ранее косметолог Екатерина Анчикова в разговоре с NEWS.ru назвала беременность, лактацию, онкологические заболевания, острые инфекции, а также непереносимость компонентов препарата с ботулотоксином абсолютными противопоказаниями к введению ботокса. Эксперт также добавила в список обострение тяжелых соматических недугов.

К относительным противопоказаниям специалист в области аппаратной косметологии LNC отнесла прием антибактериальных, противовоспалительных, антикоагуляционных препаратов (гепарин, варфарин), нестероидных средств (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен), наличие на коже лица признаков воспаления.